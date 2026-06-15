Émile Simard accumule les appuis pour la course à l’investiture dans Dubuc

La course à l’investiture du Parti Québécois (PQ) dans la circonscription de Dubuc s’active alors qu’un des aspirants candidats, Émile Simard, annonce avoir obtenu l’appui de trois figures politiques de la région.

Parmi ces soutiens figurent Jean-Marie Claveau, député péquiste de Dubuc de 2012 à 2014, Jacques Côté, qui a représenté la circonscription de 1998 à 2008 et occupé le poste de ministre délégué à l’Habitation dans le gouvernement de Bernard Landry, ainsi que Robert Bouchard, ancien député du Bloc Québécois dans Chicoutimi–Le Fjord de 2004 à 2011.

« Il est temps que plus de jeunes fassent leur entrée à l’Assemblée nationale surtout venant du Parti Québécois, un parti tourné vers l’avenir. Émile œuvre au sein de notre parti depuis assez longtemps pour assurer une digne représentation des citoyennes et citoyens des 16 municipalités formant le comté Dubuc. Je serai donc à ses côtés lors de l’investiture dans la circonscription. », a déclaré Jean-Marie Claveau.

À ces appuis s’ajoute également celui de Jimmy Bouchard, candidat du Parti Québécois dans la circonscription voisine de Jonquière, qui a récemment exprimé son soutien à la candidature d’Émile Simard.

« Je suis profondément honoré de pouvoir compter sur l’appui de personnalités aussi respectées, qui ont marqué l’histoire politique de notre région. Leur confiance est une source de motivation supplémentaire pour poursuivre mon engagement auprès des gens de Dubuc. », a affirmé Émile Simard.

Rappelons qu’une lutte à deux est prévu pour l’investiture péquiste dans Dubuc alors qu’une autre candidate, Marie-Claude Perron, souhaite représenter le parti souverainiste lors de l’élection générale du 5 octobre.

L’investiture du PQ dans Dubuc se tiendra le 20 juin, à 9 h, à la salle de réception du Pavillon Noir. Les membres du parti seront appelés à trancher et à désigner la personne qui portera les couleurs de leur formation politique dans la circonscription.