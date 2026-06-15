SUIVEZ-NOUS

Lundi, 15 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 15 s

Parti Québécois

Émile Simard accumule les appuis pour la course à l’investiture dans Dubuc

Le 15 juin 2026 — Modifié à 08 h 46 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La course à l’investiture du Parti Québécois (PQ) dans la circonscription de Dubuc s’active alors qu’un des aspirants candidats, Émile Simard, annonce avoir obtenu l’appui de trois figures politiques de la région.

Parmi ces soutiens figurent Jean-Marie Claveau, député péquiste de Dubuc de 2012 à 2014, Jacques Côté, qui a représenté la circonscription de 1998 à 2008 et occupé le poste de ministre délégué à l’Habitation dans le gouvernement de Bernard Landry, ainsi que Robert Bouchard, ancien député du Bloc Québécois dans Chicoutimi–Le Fjord de 2004 à 2011.

« Il est temps que plus de jeunes fassent leur entrée à l’Assemblée nationale surtout venant du Parti Québécois, un parti tourné vers l’avenir. Émile œuvre au sein de notre parti depuis assez longtemps pour assurer une digne représentation des citoyennes et citoyens des 16 municipalités formant le comté Dubuc. Je serai donc à ses côtés lors de l’investiture dans la circonscription. », a déclaré Jean-Marie Claveau.

À ces appuis s’ajoute également celui de Jimmy Bouchard, candidat du Parti Québécois dans la circonscription voisine de Jonquière, qui a récemment exprimé son soutien à la candidature d’Émile Simard.

« Je suis profondément honoré de pouvoir compter sur l’appui de personnalités aussi respectées, qui ont marqué l’histoire politique de notre région. Leur confiance est une source de motivation supplémentaire pour poursuivre mon engagement auprès des gens de Dubuc. », a affirmé Émile Simard.

Rappelons qu’une lutte à deux est prévu pour l’investiture péquiste dans Dubuc alors qu’une autre candidate, Marie-Claude Perron, souhaite représenter le parti souverainiste lors de l’élection générale du 5 octobre.

L’investiture du PQ dans Dubuc se tiendra le 20 juin, à 9 h, à la salle de réception du Pavillon Noir. Les membres du parti seront appelés à trancher et à désigner la personne qui portera les couleurs de leur formation politique dans la circonscription.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La coparentalité pas suffisamment soutenue, selon un sondage
Publié à 11h00

La coparentalité pas suffisamment soutenue, selon un sondage

Un sondage réalisé par la firme SOM auprès de 2 800 parents québécois met en lumière que la coparentalité, soit la capacité des parents à faire équipe pour leurs enfants, fait face à de nombreux défis. Parmi ceux-ci, une large proportion des coparents (76 %) croit que la société québécoise continue de douter davantage des compétences des pères ...

LIRE LA SUITE

Le Parc de la Rivière-aux-Sables amorce sa transformation
Publié à 9h35

Le Parc de la Rivière-aux-Sables amorce sa transformation

Les travaux des nouvelles installations du Parc de la Rivière-aux-Sables ont officiellement débuté ce lundi 15 juin. Plusieurs élus municipaux étaient réunis à Jonquière, sur le site du futur pavillon Nikitoutagan, afin de procéder à la première pelletée de terre symbolique. Les travaux du futur pavillon Nikitoutagan, qui sera aménagé au bout de ...

LIRE LA SUITE

Loge m’entraide reçoit une lettre du Vatican
Publié à 9h00

Loge m’entraide reçoit une lettre du Vatican

L’organisme Loge m’entraide a récemment reçu une marque de reconnaissance inattendue en provenance du Vatican. Après avoir fait parvenir son journal à Rome en avril dernier, sa coordonnatrice, Sonia Côté, a reçu une réponse officielle du pape Léon XIV, transmise et signée par son Assesseur, Mgr Anthony Ekpo. « Madame, votre lettre adressée à Sa ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES