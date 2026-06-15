Le Parc de la Rivière-aux-Sables amorce sa transformation

Les travaux des nouvelles installations du Parc de la Rivière-aux-Sables ont officiellement débuté ce lundi 15 juin. Plusieurs élus municipaux étaient réunis à Jonquière, sur le site du futur pavillon Nikitoutagan, afin de procéder à la première pelletée de terre symbolique.

Les travaux du futur pavillon Nikitoutagan, qui sera aménagé au bout de la rue Saint-Jeanne-d'Arc et qui constitue une priorité pour le secteur, sont ainsi officiellement lancés. La première phase du chantier consistera à ériger l'enveloppe extérieure du bâtiment. Les travaux d'aménagement intérieur suivront au cours de l'hiver prochain.

Par la suite, les travaux du second bâtiment, soit le pavillon des Quais, seront entrepris à l'automne, indique le conseiller du district 4, Alain Doré.

D'ici là, des installations temporaires, telles que des toilettes mobiles ainsi qu'un espace dédié à la location de canots et de pédalos, seront accessibles. Les courses de bateaux-dragons auront également lieu le 19 juin prochain, comme à l'habitude.

« L'objectif est d'entreprendre la construction du pavillon des Quais après la saison estivale afin de permettre à la population de ne pas subir de restrictions quant à l'accès à la rivière et de profiter pleinement de l'été », explique M. Doré.

Le conseiller estime également que les nouvelles installations bonifieront l'offre destinée aux nombreux festivals qui se déroulent dans le secteur, notamment Jonquière en Musique, qui pourrait prendre place sur le site dès 2027.

Le pavillon Nikitoutagan comprendra plusieurs espaces permanents, incluant une salle multifonctionnelle pouvant accueillir de 200 à 300 personnes, une loge pour les artistes, un coin cuisine/bar pour les locations et trois bureaux pour des partenaires.

« Il faut que le Parc de la Rivière-aux-Sables et la place Nikitoutagan fassent partie intégrante de notre centre-ville. On a la chance d'avoir le plus beau parc linéaire qui soit, une piste cyclable qui parcourt une grande distance, et tout cela se trouve à deux pas de la rue Saint-Dominique, que nous souhaitons revitaliser, moderniser et redonner à la population », ajoute le conseiller.

Le coût du projet s'élève désormais à 14,2 millions de dollars afin de réaliser l'ensemble des aménagements prévus.

« Ici c'est un parc de partage, un parc collectif, [...] j'invite les OBNL qui vont prendre part dans le parc à rester unis et à garder le parc en vie sept jours sur sept », ajoute le conseiller du district 1, Daniel Tremblay-Larouche.