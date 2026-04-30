Cegerco inc. est désignée entreprise de l’année

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord (CCISF) a tenu, ce jeudi 30 avril, la 22e édition du Gala des Dubuc, organisé chaque année afin de célébrer les acteurs importants de la communauté d’affaires régionale. L’entreprise spécialisée dans les bâtiments et les travaux civils complexes de grande envergure, Cegerco inc., s’est vu remettre le titre d’entreprise de l’année.

Les célébrations, organisées en collaboration avec la MRC du Fjord-du-Saguenay et la Ville de Saguenay, se sont déroulées à l’Hôtel La Saguenéenne, à Chicoutimi, où plus de 460 acteurs du milieu se sont rassemblés afin de découvrir les grands gagnants des 11 catégories, ainsi que le récipiendaire du prix Entreprise de l’année, attribué à Cegerco inc., comme mentionné plus haut.

Les prix Dubuc remis permettent de souligner, de reconnaître et de mettre en lumière les performances des entreprises et des organisations qui se sont démarquées au cours de l’année dans les différents secteurs économiques qui composent le tissu d’affaires de la région.

Gagnante du Dubuc Entreprise de l’année, Cegerco inc. se distingue, selon le président du jury, Mickaël Gravel, par une vision d’ensemble pleinement intégrée, fondée sur une approche à 360 degrés qui accorde une importance égale à la planification et à l’exécution.

« Cette reconnaissance met en lumière un modèle organisationnel rigoureux, marqué par la continuité, la solidité et la création de valeur à long terme. Pour un fleuron régional comme Cegerco inc., cette approche constitue un levier essentiel de performance et de pérennité », ajoute-t-il.

Malgré le contexte économique actuel, plus de 100 entreprises ont posé leur candidature afin de figurer parmi les finalistes du gala.

Pour la présidente-directrice générale de la CCISF, Sandra Rossignol, cet intérêt illustre l’importance de l’organisation pour la région et démontre toute la richesse et le potentiel dont elle regorge.

« On est surpris. À chaque année, on est surpris du nombre d’entreprises intéressées. Ça révèle vraiment la vitalité économique d’un milieu. […] Il y a de l’espoir au Saguenay–Lac-Saint-Jean parce que le potentiel d’investissement est élevé, que ce soit dans le secteur militaire, l’énergie durable ou les matières premières comme le phosphate, identifié comme minéral critique, qui permettra de développer des marchés. Pour les dix prochaines années, on parle d’environ 37 milliards de dollars d’investissements! Donc, le grand défi de notre région sera la capacité de répondre et de réaliser ces projets. »

Au-delà des réussites individuelles, c’est la force du collectif qui permet au Saguenay–Lac-Saint-Jean de progresser. Mme Rossignol rappelle que la solidarité demeure un atout majeur dans un contexte économique en constante évolution.

« Malgré un climat économique changeant, nos entrepreneurs continuent d’innover, de collaborer et de bâtir des projets porteurs. Leur créativité et leur ténacité sont au cœur de notre vitalité. […] C’est important que tout le monde travaille ensemble, parce qu’on ne pourra pas avancer en silo », dit-elle.

En ce qui a trait aux lauréats de la soirée, voici la liste des gagnants des différentes catégories du Gala des Dubuc 2026 :

SERVICE: La Maison de soins palliatifs du Saguenay

STARTUP: CPQ Logix

EMPLOYEUR D’EXCEPTION: Lachance Gravel

ENTREPRENEURIAT COLLECTIF: Aide Chez Soi Royaume du Saguenay, coopérative de solidarité

CONSTRUCTION: Manesco Inc.

DÉFI TERRITORIAL: Ferme de l’Anse au Foin inc. / Verger Bella Croquer

DÉTAILLANT, DISTRIBUTION ET E-COMMERCE: Galerie du Jouet

MANUFACTURIER: Les Équipements ART

MICROENTREPRISE ET TRAVAILLEUR AUTONOME: Exode en Nature

TOURISME ET ÉVÉNEMENT: La Noce Saguenay

TRANSFERT D’ENTREPRISE ET RELÈVE: Cegerco inc.