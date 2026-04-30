SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 01 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 2 min 14 s

22e édition du Gala des Dubuc

Cegerco inc. est désignée entreprise de l’année

Charles-Antoine Desmeules
Le 30 avril 2026 — Modifié à 20 h 15 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord (CCISF) a tenu, ce jeudi 30 avril, la 22e édition du Gala des Dubuc, organisé chaque année afin de célébrer les acteurs importants de la communauté d’affaires régionale. L’entreprise spécialisée dans les bâtiments et les travaux civils complexes de grande envergure, Cegerco inc., s’est vu remettre le titre d’entreprise de l’année.

Les célébrations, organisées en collaboration avec la MRC du Fjord-du-Saguenay et la Ville de Saguenay, se sont déroulées à l’Hôtel La Saguenéenne, à Chicoutimi, où plus de 460 acteurs du milieu se sont rassemblés afin de découvrir les grands gagnants des 11 catégories, ainsi que le récipiendaire du prix Entreprise de l’année, attribué à Cegerco inc., comme mentionné plus haut.

Les prix Dubuc remis permettent de souligner, de reconnaître et de mettre en lumière les performances des entreprises et des organisations qui se sont démarquées au cours de l’année dans les différents secteurs économiques qui composent le tissu d’affaires de la région.

Gagnante du Dubuc Entreprise de l’année, Cegerco inc. se distingue, selon le président du jury, Mickaël Gravel, par une vision d’ensemble pleinement intégrée, fondée sur une approche à 360 degrés qui accorde une importance égale à la planification et à l’exécution.

« Cette reconnaissance met en lumière un modèle organisationnel rigoureux, marqué par la continuité, la solidité et la création de valeur à long terme. Pour un fleuron régional comme Cegerco inc., cette approche constitue un levier essentiel de performance et de pérennité », ajoute-t-il.

Malgré le contexte économique actuel, plus de 100 entreprises ont posé leur candidature afin de figurer parmi les finalistes du gala.

Pour la présidente-directrice générale de la CCISF, Sandra Rossignol, cet intérêt illustre l’importance de l’organisation pour la région et démontre toute la richesse et le potentiel dont elle regorge.

« On est surpris. À chaque année, on est surpris du nombre d’entreprises intéressées. Ça révèle vraiment la vitalité économique d’un milieu. […] Il y a de l’espoir au Saguenay–Lac-Saint-Jean parce que le potentiel d’investissement est élevé, que ce soit dans le secteur militaire, l’énergie durable ou les matières premières comme le phosphate, identifié comme minéral critique, qui permettra de développer des marchés. Pour les dix prochaines années, on parle d’environ 37 milliards de dollars d’investissements! Donc, le grand défi de notre région sera la capacité de répondre et de réaliser ces projets. »

Au-delà des réussites individuelles, c’est la force du collectif qui permet au Saguenay–Lac-Saint-Jean de progresser. Mme Rossignol rappelle que la solidarité demeure un atout majeur dans un contexte économique en constante évolution.

« Malgré un climat économique changeant, nos entrepreneurs continuent d’innover, de collaborer et de bâtir des projets porteurs. Leur créativité et leur ténacité sont au cœur de notre vitalité. […] C’est important que tout le monde travaille ensemble, parce qu’on ne pourra pas avancer en silo », dit-elle.

En ce qui a trait aux lauréats de la soirée, voici la liste des gagnants des différentes catégories du Gala des Dubuc 2026 :

SERVICE: La Maison de soins palliatifs du Saguenay

STARTUP: CPQ Logix

EMPLOYEUR D’EXCEPTION: Lachance Gravel

ENTREPRENEURIAT COLLECTIF: Aide Chez Soi Royaume du Saguenay, coopérative de solidarité

CONSTRUCTION: Manesco Inc.

DÉFI TERRITORIAL: Ferme de l’Anse au Foin inc. / Verger Bella Croquer

DÉTAILLANT, DISTRIBUTION ET E-COMMERCE: Galerie du Jouet

MANUFACTURIER: Les Équipements ART

MICROENTREPRISE ET TRAVAILLEUR AUTONOME: Exode en Nature

TOURISME ET ÉVÉNEMENT: La Noce Saguenay

TRANSFERT D’ENTREPRISE ET RELÈVE: Cegerco inc.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un édifice gouvernemental sera nommé en hommage à Francis Dufour
Publié hier à 17h00

Un édifice gouvernemental sera nommé en hommage à Francis Dufour

Le gouvernement du Québec perpétuera la mémoire de Francis Dufour en attribuant son nom à l’immeuble qui abrite les bureaux de Revenu Québec dans l’arrondissement de Jonquière. La décision, qui sera officialisée au mois de juin par la Commission de toponymie, vise à souligner l’apport marquant de cet homme politique du Saguenay–Lac-Saint-Jean à ...

LIRE LA SUITE

Pour le 1er mai, les centrales syndicales veulent un changement de ton
Publié hier à 14h00

Pour le 1er mai, les centrales syndicales veulent un changement de ton

À l’approche de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, célébrée le 1er mai, les dirigeants des principales centrales syndicales québécoises ont rencontré mercredi la première ministre du Québec, Christine Fréchette. Étaient présents des représentants de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), de ...

LIRE LA SUITE

Le Conseil des régions « purement cosmétique » dit le Parti Québécois
Publié hier à 13h00

Le Conseil des régions « purement cosmétique » dit le Parti Québécois

La création d’un Conseil des régions par le gouvernement du Québec ne modifiera en rien la façon dont les régions sont traitées, estime la députée de Chicoutimi et porte-parole du Parti Québécois (PQ) en matière de régions, Marie-Karlynn Laflamme. « Après huit ans de laxisme, ce conseil créé dans le dernier droit du mandat de la CAQ est purement ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES