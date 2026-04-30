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Un édifice gouvernemental sera nommé en hommage à Francis Dufour

Émile Boudreau
Le 30 avril 2026 — Modifié à 13 h 12 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec perpétuera la mémoire de Francis Dufour en attribuant son nom à l’immeuble qui abrite les bureaux de Revenu Québec dans l’arrondissement de Jonquière.

La décision, qui sera officialisée au mois de juin par la Commission de toponymie, vise à souligner l’apport marquant de cet homme politique du Saguenay–Lac-Saint-Jean à la vie municipale et nationale.

Décédé en 2020, Francis Dufour s’est illustré pendant près de trois décennies au service de sa collectivité. Élu maire d’Arvida en 1967, il devient en 1975 le premier maire de la nouvelle ville de Jonquière, issue de la fusion d’Arvida, de Jonquière et de Kénogami.

À la mairie, il joue notamment un rôle clé dans la création de Jonquière Médic, fondée en 1982, et préside l’Union des municipalités du Québec de 1982 à 1984. En 1985, il fait le saut sur la scène provinciale en étant élu député de Jonquière sous la bannière du Parti québécois, poste qu’il occupe jusqu’en 1996.

Un événement officiel de commémoration est prévu dans les prochaines semaines, en présence du député de Jonquière, Yannick Gagnon, de membres de la famille de Francis Dufour et d’acteurs du milieu régional, dont la Société nationale des Québécois du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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