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Le niveau d’eau sous surveillance au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Émile Boudreau
Le 30 avril 2026 — Modifié à 07 h 58 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Trois rivières de la région sont actuellement sous étroite surveillance en raison de la hausse de leur niveau d’eau, rapporte Radio-Canada. Il s’agit de la Petite rivière Péribonka, de la rivière aux Sables et de la rivière Chicoutimi. Bien que plusieurs autres cours d’eau affichent aussi des niveaux en progression, leur situation demeure, pour l’instant, considérée comme normale.

Selon la Sécurité civile, la Petite rivière Péribonka pourrait atteindre un seuil d’inondation mineure dès samedi. La station de mesure se trouve à proximité du pont de la route 169, tout près de la municipalité de Péribonka, un secteur particulièrement surveillé par les autorités.

Du côté de la rivière aux Sables, les relevés sont effectués près de l’ancien complexe Cépal. Aucune prévision précise n’est toutefois disponible pour ce point de mesure. Quant à la rivière Chicoutimi, dont le niveau est suivi en aval du barrage de Portage-des-Roches, le seuil de surveillance vient tout juste d’être atteint.

La Sécurité civile rappelle que la présence persistante de neige à la tête des bassins versants explique en grande partie la hausse des niveaux observée ces derniers jours. La fonte printanière entraîne un apport important d’eau dans les rivières, un phénomène jugé normal à cette période de l’année. Les autorités se disent néanmoins encouragées par la révision à la baisse des prévisions de pluie, ce qui devrait contribuer à limiter l’ampleur des crues.

Des inondations mineures demeurent possibles et la situation est suivie de jour en jour en collaboration avec des spécialistes de la Sécurité civile, Environnement Canada et le ministère de l’Environnement.

Tous les cours d’eau de la région ne font cependant pas l’objet d’un suivi constant de la part des autorités gouvernementales. Certaines municipalités de la région ont d’ailleurs déjà pris des mesures préventives.

À Saint-Ambroise, la municipalité a annoncé la fermeture à la circulation du pont du 6e Rang, de même que du 8e chemin du lac Ambroise. À Saint-Thomas-Didyme, deux chemins — le chemin des Aulnes et le 2e Rang — ont également été fermés hier en fin de journée en raison d’une inondation le long de la rivière aux Aulnes.

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