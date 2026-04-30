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Saint-Félix-d’Otis limitera l’accès au Lac Otis

Le 30 avril 2026 — Modifié à 07 h 28 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La municipalité de Saint-Félix-d’Otis met les bouchées doubles pour la lutte contre la propagation du myriophylle à épis, algue ayant des effets néfastes sur la biodiversité, dans le lac Otis. Si bien que pour y arriver, l'administration souhaite que le droit de naviguer sur ses eaux soit réservé aux riverains et aux contribuables de la municipalité.

Radio-Canada précise pour sa part que les nouvelles procédures d'embarquement seront dévoilées ce mercredi en soirée, afin d’éviter la propagation de cette espèce néfaste. Les citoyens intéressés à embarquer sur le lac devront s’y prendre tôt, en enregistrant leur embarcation en juin, durant un lapse de temps de 15 jours. Après ça, aucun enregistrement n’aura lieu.

Aucune date pour les enregistrements n’a été dévoilée pour le moment. Les riverains devront également s’attendre à mettre leur embarcation à l’eau à un autre endroit qu’au débarcadère, alors que l’endroit demeure névralgique pour l’espèce envahissante. Mentionnons que des opérations de contrôle de la myriophylle à épis ont eu lieu l’année dernière et que 628 kg de la plante ont pu être extraite des eaux du lac. 

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