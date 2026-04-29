5 M$ de frais de justice assumés par les contribuables

Les procès de l’ex-DG de la Société de transport du Saguenay, Jean-Luc Roberge, et de l’ex-greffière de la ville, Me Caroline Dion, auront finalement coûté au total la modique somme de 5 M$, le tout représentant les frais d’avocats et règlements à l’amiable.

Rappelons que Me Félix-Antoine Michaud était l’avocat de la ville dans ces deux dossiers. Des données obtenues grâce à des demandes d’accès à l’information du Quotidien démontrent que pour ces deux causes, le cabinet Trivium, pour lequel Me Michaud opérait à l'époque, a été payé plus d'1 M$.

Autre point commun, les deux causes ont été initiées alors que la mairie de Saguenay était occupée par l’ex-mairesse Julie Dufour, pointée directement du doigt par la juge Myriam Bédard pour une commande politique occasionnant le congédiement de Jean-Luc Roberge.

Mentionnons aussi dans les frais de Cour de la ville l’envoi de mises en demeure par l’ancienne administration municipale Dufour aux conseillers municipaux Serge Gaudreault et Michel Tremblay, ainsi qu’à l’ancien conseiller Jean-Marc Crevier. Plusieurs médias, selon le Quotidien, en ont également reçu.

Il reste cependant deux factures que la Ville n’a pas encore acceptées ni payées à Me Félix-Antoine Michaud, le procureur dans les deux dossiers. La nature de ces dernières n’est d’ailleurs pas précisée, étant protégée par le secret professionnel.

Le congédiement de Caroline Dion, survenu en avril 2023, aura donc coûté officiellement 1 972 638 $, tandis que celui de Jean-Luc Roberge, congédié en mai 2022, aura coûté au bas mot 3 029 267 $. Grand total: 5 051 905 $.

Puisqu’il était question de l’ex-mairesse Julie Dufour, cette dernière revient en Cour le mercredi 13 mai prochain pour contester sa condamnation pour manœuvre électorale frauduleuse. Et résultat d’une récente décision, la ville et sa nouvelle administration n'assument aucun frais de justice de l’ex-mairesse.