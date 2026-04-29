SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 29 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 27s

Saguenay–Lac Saint Jean

Remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure à Bagotville

Émile Boudreau
Le 29 avril 2026 — Modifié à 09 h 47 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte, présidera une cérémonie régionale de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec le vendredi 1er mai 2026, à 19 h, à la Base des forces canadiennes de Bagotville.

L’événement mettra en lumière l’engagement de citoyennes et de citoyens du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean qui ont contribué à la société québécoise. Au total, 25 personnes de la région recevront une distinction honorifique, déclinée en trois catégories : Jeunesse, Aîné(e)s et Premières Nations.

La remise de ces médailles a pour objectif de souligner des parcours marqués par l'engagement, la détermination, le dépassement de soi et une influence positive, tant à l’échelle locale que provinciale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

5 M$ de frais de justice assumés par les contribuables
Publié à 16h00

5 M$ de frais de justice assumés par les contribuables

Les procès de l’ex-DG de la Société de transport du Saguenay, Jean-Luc Roberge, et de l’ex-greffière de la ville, Me Caroline Dion, auront finalement coûté au total la modique somme de 5 M$, le tout représentant les frais d’avocats et règlements à l’amiable.    Rappelons que Me Félix-Antoine Michaud était l’avocat de la ville dans ces deux ...

LIRE LA SUITE

Saguenay attire de nombreux candidats pour ses emplois saisonniers
Publié à 13h00

Saguenay attire de nombreux candidats pour ses emplois saisonniers

Le recrutement pour les emplois saisonniers à la Ville de Saguenay connaît un fort engouement cette année. Plus de 1000 curriculum vitae ont déjà été reçus pour pourvoir une vaste gamme de postes, rapporte Radio-Canada. Du côté des emplois généraux, la Ville a déjà reçu 438 candidatures pour une soixantaine de postes, notamment en entretien des ...

LIRE LA SUITE

100 logements de Mission Unitaînés avec ou sans stationnements?
Publié à 11h00

100 logements de Mission Unitaînés avec ou sans stationnements?

Un questionnement a fait surface il y a quelques jours dans le dossier des 100 logements construits par la Mission Unitaînés à Jonquière. Y aura-t-il des stationnements d’inclus avec ces logements destinés aux retraités à faible revenu? La question tire son origine d’une entrevue accordée au début d'avril par la PDG de Mission Unitaînés, Caroline ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES