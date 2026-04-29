Saguenay attire de nombreux candidats pour ses emplois saisonniers

Le recrutement pour les emplois saisonniers à la Ville de Saguenay connaît un fort engouement cette année. Plus de 1000 curriculum vitae ont déjà été reçus pour pourvoir une vaste gamme de postes, rapporte Radio-Canada.

Du côté des emplois généraux, la Ville a déjà reçu 438 candidatures pour une soixantaine de postes, notamment en entretien des parcs et des pelouses, des emplois dont la rémunération se situe légèrement au-dessus du salaire minimum.

Plus de 650 candidatures ont aussi été déposées pour les postes de moniteurs, d’accompagnateurs et de coordonnateurs de camp de jour. L’augmentation salariale accordée aux moniteurs de camp y est peut-être pour quelque chose. En effet, ce poste est désormais intégré à l’échelle salariale des cols blancs, avec un salaire dépassant les 30 $ de l’heure. Par ailleurs, les 37 postes de sauveteurs ont été pourvus sans difficulté.

Ce fort intérêt pour les emplois d’été municipaux s’inscrit dans un contexte régional marqué par une légère remontée du chômage. Selon les données désaisonnalisées de l’Institut de la statistique du Québec, le taux de chômage atteignait 5,5 % au Saguenay–Lac-Saint-Jean en mars, un sommet depuis novembre 2021, alors que la pandémie de COVID‑19 sévissait toujours.