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Saguenay

100 logements de Mission Unitaînés avec ou sans stationnements?

Le 29 avril 2026 — Modifié à 09 h 14 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Un questionnement a fait surface il y a quelques jours dans le dossier des 100 logements construits par la Mission Unitaînés à Jonquière. Y aura-t-il des stationnements d’inclus avec ces logements destinés aux retraités à faible revenu?

La question tire son origine d’une entrevue accordée au début d'avril par la PDG de Mission Unitaînés, Caroline Sauriol, qui supervise l’ensemble des projets de Mission Unitaînés au Québec. Sur les neuf immeubles déjà inaugurés, dont celui de Rimouski, elle confiait en début de mois à Radio-Canada que seulement six offrent des espaces de stationnement aux résidents, moyennant un léger supplément de loyer. Mme Sauriol affirmait que la décision d’inclure ou non des stationnements relève de chaque Office municipal d’habitation (OMH).

Rejointe par le 92,5 Ma radio d’Ici ce mardi, Mme Sauriol nous a toutefois confirmé que pour le projet du boulevard René-Lévesque à Jonquière, il y aura bel et bien des espaces de stationnement.

Le directeur général adjoint de l’Office municipal d’habitation (OMH), Adam Boivin, confirme pour sa part qu’une quarantaine de cases de stationnements sont prévues avec le projet, et seront incluses dans le prix des loyers. Il était clair, selon lui, que le projet ne se réaliserait que s’il y avait des stationnements d’inclus dans la construction de l’immeuble.

Les 100 logements seront d’ailleurs livrés à la fin de l’été 2027, au plus tard à l’automne, près de l’intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Ste-Émilie à Arvida, près du Centre des données fiscales.

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