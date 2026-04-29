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Le député François Tremblay plaide non-coupable

Le 29 avril 2026 — Modifié à 08 h 23 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

François Tremblay, député indépendant de Dubuc au provincial, a plaidé non coupable, mardi matin, au Palais de justice de Chicoutimi pour une accusation de conduite avec les facultés affaiblies. Le Baieriverain était absent et représenté par son avocat, Me Julien Boulianne. 

Le dossier du politicien a été entendu une première fois devant le juge Michel Boudreault de la Cour du Québec. Les parties ont convenu de reporter le dossier au 6 octobre, soit le lendemain de la tenue de l’élection provinciale.

Rappelons que François Tremblay a été arrêté le 8 janvier dernier après que son véhicule automobile se soit arrêté contre une clôture à proximité d’un bar à La Baie, dans le secteur Port-Alfred. Il aurait soufflé un taux d’alcoolémie plus de deux fois la limite permise. François Tremblay a déjà un antécédent similaire il y a quelques années.

Me Julien Boulianne, qui représente les intérêts du député provincial, a enregistré le plaidoyer de non-culpabilité et a renoncé à la lecture de l’acte d’accusation. Le député Tremblay  siège à titre de député indépendant depuis. Il a laissé voir qu’il aimerait réintégrer les rangs de la Coalition Avenir Québec, mais rien n’a encore été réalisé en ce sens.

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