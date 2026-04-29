Le projet de logements devant l’église Saint-Édouard ira de l’avant

Plusieurs citoyens de La Baie se sont présentés mardi midi lors de la réunion du conseil d’arrondissement afin de réagir sur le projet de construction d’un immeuble de plusieurs étages sur l’ancien stationnement de la Consol.

D’abord, les élus de l’arrondissement ont voté en faveur de trois modifications demandées par le promoteur, Jean-Michel Tremblay. Celui-ci compte construire sur ce site un immeuble de 85 logements sur sept étages.

Toutefois, les résidents présents à l’assemblée étaient contre le projet qui verrait le jour devant l’église Saint-Édouard, qui est actuellement en rénovation pour faire place à la future bibliothèque du secteur.

Plusieurs de ces citoyens, faisant partie de l’organisme Patrimoine Saint-Édouard, ont défendu leur position expliquant la perte de vue sur le fjord et la valeur patrimoniale du secteur. D’autres, demeurant à proximité, craignent la perte de lumière en raison de la hauteur du bâtiment.

Dans le projet du promoteur, outre les 85 logements, on ajoute 102 cases de stationnement souterrain et un accès piétonnier par le boulevard de la Grande-Baie. Les élus municipaux ont défendu leur décision sur le fait qu’une majorité de citoyens semblait en faveur du projet lors de leur porte à porte durant la campagne électorale.

Vers une contestation légale

Rappelons que le projet avait été mis sur la glace par la ville en octobre dernier. Le citoyen Robert Émond, qui affirme que la réalisation de ce projet lui porterait préjudices importants en raison de la hauteur du futur bâtiment qui serait deux fois plus élevé que sa maison, a d’ailleurs indiqué qu’il irait de l’avant avec des procédures légales.

Le promoteur Jean-Michel Tremblay maintient pour sa part que depuis bon nombre d’années il a bien effectué son travail dans le dossier. Il ne comprend pas que des organismes publics comme Patrimoine Saint-Édouard continuent de contester son projet.

« Quand je vois de gens qui s’opposent en tant que citoyen, j’accepte ça. C’est normal puisqu’ils vivent dans la communauté. En revanche, les organismes qui reçoivent des sommes monétaires publiques et qui viennent s’opposer à des projets privés font valoir des droits qui n’existent pas. », a-t-il souligné.

L’heure des réunions remis en question

La présidente du comité Patrimoine Saint-Édouard, Vanessa Gomes, a profité de l’occasion mardi pour dénoncer haut et fort l’heure de tenue des réunions du conseil d’arrondissement de la Baie. Un non-sens qui empêche les citoyens d’exposer leur point de vue dans les dossiers de la ville et qui les empêche surtout d’être adéquatement informés sur les projets présentés, comme celui de l’immeuble à sept étages.

Patrimoine Saint-Édouard répète sur sa page Facebook que la décision de changement de zonage de ce terrain, adoptée en juin 2025, est illégitime en raison des failles importantes dans le processus d’information et de consultation. Et aussi parce qu'il ne respecte pas, selon ses membres, les orientations du plan d'urbanisme et les nombreuses citations patrimoniales du secteur.