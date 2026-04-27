Québec appuie la professionnalisation des balados indépendants

La semaine dernière, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a confirmé l’octroi d’une aide de 50 000 $ pour soutenir le démarrage de l’Association du balado indépendant du Québec, un nouvel organisme appelé à jouer un rôle structurant dans l’industrie du balado.

Fondée en février 2025, cette association s’est donné pour mission d’établir des standards professionnels pour ses membres tout en contribuant à la mise en place d’un modèle économique viable pour l’ensemble des producteurs, artistes et artisans œuvrant dans le milieu du balado au Québec.

L’aide financière accordée par le gouvernement permettra de mettre en place une structure organisationnelle formelle, de procéder à l’embauche d’une personne à la coordination générale, de renforcer les activités de promotion de l’Association et de soutenir le recrutement de membres à travers la province.

La popularité du balado ne cesse en effet de croître au Québec. D’après l’Enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement de 2024, près de la moitié de la population québécoise (49 %) écoute des balados. Parmi eux, 8 % en consomment quotidiennement ou presque, tandis que 14 % en écoutent au moins une fois par semaine. Le phénomène est particulièrement marqué chez les jeunes : 68 % des 15 à 29 ans déclarent écouter des balados.