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Des douanes à l'aéroport Saguenay-Bagotville? Pas demain la veille

Le 24 avril 2026 — Modifié à 11 h 02 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Ce n’est pas demain la veille que seront installés des services de douanes à l’aéroport Saguenay-Bagotville. Et les voyageurs qui en partent pour leurs vacances se demandent quand il y aura un restaurant digne de ce nom dans le bâtiment fraîchement rénové.

Pour les douanes, la raison en est fort simple : le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas, pour le moment, une destination de vols internationaux proprement dite pour les touristes de l’extérieur, et n’est pas choisi comme destination par les touristes. C’est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral continue d’émettre une fin de non-recevoir aux demandes de la ville de Saguenay en ce sens.

Les voyageurs de retour de leurs vacances dans le sud doivent donc faire un détour non nécessairement souhaité par l’aéroport de Québec sur leur chemin du retour pour se faire dédouaner.

« Nous aurons les douanes à Saguenay uniquement lorsque la ville deviendra une destination internationale. Par exemple, des tours opérateurs européens et des touristes français qui viendraient à Saguenay de manière continue. Ce genre de projets là pourraient amener les douanes à Saguenay et c’est sur quoi nous travaillons présentement. », a déclaré le maire de Saguenay, Luc Boivin.

En ce qui a trait à l’absence de restaurant à l’aéroport de Saguenay-Bagotville, il est difficile pour Saguenay d’intéresser un franchisé ou un restaurateur de s’y installer. Selon nos informations, des restaurateurs bien établis dans la région ont été approchés, mais ont décliné puisqu’il n’y a pas assez de clientèle ou de voyageurs qui transitent par l’aéroport pour permettre de bien faire vivre un restaurant.

« C’est difficile d’avoir un service de restauration à l’aéroport, mais l’aéroport est prévu pour cela et il y a une volonté d’améliorer le service de restauration. C’est un défi d’achalandage présentement. », a conclu le maire.

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