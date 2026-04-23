SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 23 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 11 s

Catherine Morissette candidate du PCQ dans Dubuc?

Le 23 avril 2026 — Modifié à 09 h 10 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

L’unique candidate connue du Parti conservateur du Québec (PCQ) en vue de l’élection d’octobre, Catherine Morissette, briguera les couleurs du parti…mais il se pourrait que ce soit dans le comté de Dubuc.

La candidate et femme d’affaires est actuellement en réflexion quant à cette possibilité. C’est ce qu’elle a confirmé lorsque rejointe par le représentant du 92,5 ma radio d’Ici jeudi matin. Mme Morissette rappelle dans un premier temps que la formation d’Éric Duhaime lui a notamment confié le mandat de s’occuper du dossier des forêts et de l’industrie forestière, un dossier qu’elle a particulièrement à cœur. Et comme le comté Dubuc recèle une bonne partie des acteurs de ce secteur, elle songe donc à s’y présenter comme candidate.

Aucun lien avec Andrée Laforest

Catherine Morissette précise aussi que cette réflexion n’est aucunement liée à la rumeur comme quoi l’ex-députée Andrée Laforest effectuerait un retour comme candidate caquiste dans le comté Chicoutimi en octobre, rumeur pour laquelle l’ex-ministre régionale n’a d’ailleurs pas retourné les messages laissés par le 92,5 CKAJ.

Catherine Morissette rappelle que son expérience de 8 ans au sein de la MRC-du-Fjord-du-Saguenay fait aussi en sorte d’accentuer son intérêt sur ce qui impacte la situation forestière actuelle au Québec. Parallèlement, on apprend que deux candidats seraient sur les rangs pour représenter le PCQ, une candidate à Jonquière notamment.

Mme Morissette confie que le parti suscite un grand intérêt auprès de certains, et que ce sont actuellement des gens qui appellent les responsables du parti dans la région - et non l’inverse - pour se proposer candidats en vue du 5 octobre prochain, ce qui augure bien, selon elle. Tout cela dans le but de faire rayonner Saguenay et la région encore plus fort, a-t-elle conclu.   

RECOMMANDÉS POUR VOUS

297 autochtone du Saguenay-Lac-Saint-Jean perdent leur statut
Publié à 13h30

297 autochtone du Saguenay-Lac-Saint-Jean perdent leur statut

Une décision du bureau du Registraire des Indiens du Canada a mis le feu aux poudres ce jeudi : 723 personnes, tous descendants de deux femmes, perdent leur statut d’Indien. Majoritairement sur la communauté innue d’Essipit sur la Côte-Nord, une partie de ces citoyens demeurent toutefois au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Quotidien souligne que les ...

LIRE LA SUITE

Saguenay et Équitem renouvelle le programme TAPAJ
Publié à 12h00

Saguenay et Équitem renouvelle le programme TAPAJ

La Ville de Saguenay et l’organisme à but non lucratif Équitem reconduisent leur collaboration pour la mise en place du programme de Travail alternatif payé à la journée (TAPAJ), qui vise à répondre à un manque de services en matière d’inclusion sociale pour les populations les plus éloignées des structures déjà en place.  Une première ...

LIRE LA SUITE

La conseillère Joan Simard répond aux inquiétudes de citoyens
Publié à 11h00

La conseillère Joan Simard répond aux inquiétudes de citoyens

La conseillère Joan Simard a profité de la séance du conseil d’arrondissement de Chicoutimi tenue mardi pour se montrer rassurante, face aux inquiétudes soulevées plus tôt cette semaine par la Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi. Rappelons que dans une lettre ouverte, l’organisme se disait inquiète que la revitalisation du ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES