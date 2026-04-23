Catherine Morissette candidate du PCQ dans Dubuc?

L’unique candidate connue du Parti conservateur du Québec (PCQ) en vue de l’élection d’octobre, Catherine Morissette, briguera les couleurs du parti…mais il se pourrait que ce soit dans le comté de Dubuc.

La candidate et femme d’affaires est actuellement en réflexion quant à cette possibilité. C’est ce qu’elle a confirmé lorsque rejointe par le représentant du 92,5 ma radio d’Ici jeudi matin. Mme Morissette rappelle dans un premier temps que la formation d’Éric Duhaime lui a notamment confié le mandat de s’occuper du dossier des forêts et de l’industrie forestière, un dossier qu’elle a particulièrement à cœur. Et comme le comté Dubuc recèle une bonne partie des acteurs de ce secteur, elle songe donc à s’y présenter comme candidate.

Aucun lien avec Andrée Laforest

Catherine Morissette précise aussi que cette réflexion n’est aucunement liée à la rumeur comme quoi l’ex-députée Andrée Laforest effectuerait un retour comme candidate caquiste dans le comté Chicoutimi en octobre, rumeur pour laquelle l’ex-ministre régionale n’a d’ailleurs pas retourné les messages laissés par le 92,5 CKAJ.

Catherine Morissette rappelle que son expérience de 8 ans au sein de la MRC-du-Fjord-du-Saguenay fait aussi en sorte d’accentuer son intérêt sur ce qui impacte la situation forestière actuelle au Québec. Parallèlement, on apprend que deux candidats seraient sur les rangs pour représenter le PCQ, une candidate à Jonquière notamment.

Mme Morissette confie que le parti suscite un grand intérêt auprès de certains, et que ce sont actuellement des gens qui appellent les responsables du parti dans la région - et non l’inverse - pour se proposer candidats en vue du 5 octobre prochain, ce qui augure bien, selon elle. Tout cela dans le but de faire rayonner Saguenay et la région encore plus fort, a-t-elle conclu.