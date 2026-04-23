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Logement abordable

La conseillère Joan Simard répond aux inquiétudes de citoyens

Le 23 avril 2026 — Modifié à 09 h 01 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La conseillère Joan Simard a profité de la séance du conseil d’arrondissement de Chicoutimi tenue mardi pour se montrer rassurante, face aux inquiétudes soulevées plus tôt cette semaine par la Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi.

Rappelons que dans une lettre ouverte, l’organisme se disait inquiète que la revitalisation du centre-ville de Chicoutimi soit confiée à des promoteurs plutôt que la ville assume sa responsabilité à développer du logement social et abordable.

Joan Simard précise que contrairement aux inquiétudes soulevées, la ville est très au fait de développer du logement abordable au centre-ville, et a donné quelques exemples pour appuyer ses dires. 

« C’est au cœur de nos préoccupations d’assurer du logement social et abordable et le centre-ville de Chicoutimi en possède déjà beaucoup. CODERR, on parle de 80 logements dont une partie est du logement social. L’édifice Saint-Joachin c’est 48 logements abordables. Je veux aussi souligner que nous avons l’immeuble Saint-Joseph où il y a 23 logements. », a-t-elle souligné.

Pour le conseil de ville, dit-elle, l’objectif est d’atteindre une mixité. 

« Déjà, nous avons beaucoup de HLM. Sur la rue Racine, il y en a 180. On s’assure d’avoir une multiplication des personnes et la mixité des usage. Il s’agit d’une priorité et s’il y a des terrains qui sont libre ou qui peuvent être cédé par la ville pour du logement abordable, je pense que l’on essaie aussi. », a-t-elle ajouté.

Présente à la séance du conseil, Marie-Christine Laforge, membre du comité de coordination de la Table, a invité les membres du conseil à discuter avec l’organisme. 

« Tout ce que l’on demande, c’est d’avoir un vision globale du centre-ville et on aimerait être partie prenante de cette vision-là. On comprend que c’est la responsabilité du service d’urbanisme, cependant, nous avons des inquiétudes. », a-t-elle expliqué.

Le président d’arrondissement Michel Tremblay a aussi commenté le dossier, et a aussi voulu rassurer Mme Laforge, l’invitant à surveiller ce qui se passera prochainement du côté de l’Office municipal d’Habitation de Saguenay (OMH). 

« Pour le logement abordable, je peux vous dire qu’à la direction de l’OMH nous somme en train de travailler sur d’autres choses. Il y a des affaires qui s’en vienne. Il n’y a pas un privé qui est capable, avec le coût de la construction aujourd’hui, de faire des logements abordables. », a-t-il affirmé.

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