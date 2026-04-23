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Chicoutimi aura son parc à chiens

Le 23 avril 2026 — Modifié à 08 h 06 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

L’arrondissement de Chicoutimi aura finalement un autre parc à chiens d’ici la fin de l’été, en plus de celui qui est déjà en opérations à Chicoutimi-nord.  La nouvelle a été communiquée en marge de l’assemblée du conseil d’arrondissement mardi. Un montant de 100,000 $ a été voté pour la réalisation du projet.

Le lieu et l’accessibilité ne sont toutefois pas encore finalisés, ce sont des enjeux que la Ville évalue. Le secteur de Rivière-du-Moulin pourrait être une possibilité. L’emplacement du parc sera aussi déterminé faisant en sorte que la quiétude du voisinage ne soit pas troublée outre mesure. 

« Il y en a beaucoup qui en veulent, des parcs à chiens, mais il y en a beaucoup qui n’en veulent pas non plus. C’est ça qu’on essaie de trouver : la place idéale où il n’y a pas trop de voisins. Chicoutimi-Nord, un exemple, c’est l’idéal : il n’y a aucune maison alentour. C’est un peu ça qu’on essaie de trouver. », a déclaré le président de l’arrondissement, Michel Tremblay.

Le projet, était réclamé depuis un bon moment par les citoyens. Une pétition de plus de 600 noms avait même été remise récemment au bureau de l’arrondissement à cet effet. Michel Tremblay confirme que trois ou quatre terrains sont envisagés. Rappelons que Saguenay possède aussi un parc à chiens dans l’arrondissement de La Baie et un autre à Jonquière.

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