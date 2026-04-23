Des citoyens de Chicoutimi demandent des changements

Après s’être opposés à la démolition d’une maison à caractère patrimonial sur la rue Saint-Sacrement en mars dernier, les citoyens du quartier persistent et signent : la Ville de changer doit changer le règlement de zonage.

Le Quotidien rappelle les événements du mois dernier, où des citoyens avaient montré leur désaccord envers un projet immobilier qui comptait détruire une maison érigée en 1945 dans le quartier de Chicoutimi pour y construire un immeuble à logements. Ce mardi, lors du conseil d’arrondissement de Chicoutimi, une citoyenne du nom de Lise Bergeron a présenté une pétition signée par 60 citoyens.

Celle-ci demandait au conseil de ville de modifier la réglementation autorisant la construction de bâtiments de 17 mètres ou quatre étages pour permettre plutôt des résidences d’une hauteur maximale de 9,5 mètres ou de deux étages.

Pour les conseillers de Chicoutimi, la situation est prise au sérieux. Mentionnons que le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Michel Tremblay, a félicité ces personnes qui souhaitent protéger leur quartier. Il a également admis sa surprise de constater que le règlement permet la construction de logements dans ces rues.