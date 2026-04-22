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Mercredi, 22 avril 2026

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Temps de lecture : 52s

La santé mentale toujours au cœur de plusieurs interventions du SPS

Le 22 avril 2026 — Modifié à 14 h 04 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les situations problématiques reliées à la santé mentale continuent d’être nombreuses dans les interventions que mènent régulièrement les agents du Service de police de Saguenay (SPS).

Juste dans la nuit de mercredi, les policiers ont consacré la majeure partie de celle-ci à intervenir dans des situations de crise dont la santé mentale se retrouvait à la base. Au total: neuf interventions ont été menées.

La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, rappelle que la recrudescence de ce type d’interventions dans les dernières années est ce qui a conduit à la création de l’Unité d’interventions sociale (UNIS) depuis 2023, unité composée de policiers et de travailleurs sociaux, qui sont appelées à intervenir conjointement dans ce type d’interventions.

D’autre part, les policiers ont aussi eu à intervenir dans une maison d’habitation de Jonquière vers 1h30 la nuit dernière, alors qu’une dame dans la cinquantaine, fortement intoxiquée, s’est livrée à des voies de faits sur une autre personne.

La dame a dû terminer sa nuit dans les cellules du quartier général du SPS du Carré Davis à Arvida, pour lui permettre de retrouver un état de sobriété lui permettant de comprendre les accusations auxquelles elle aura à faire face. Elle a été relâchée avec promesse de comparaître, le tout s’accompagnant de conditions de remise en liberté. 

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