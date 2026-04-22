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Mercredi, 22 avril 2026

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Temps de lecture : 44s

Atteinte à la quiétude

Entente entre la Maison d’accueil de Chicoutimi et ses voisins

Émile Boudreau
Le 22 avril 2026 — Modifié à 11 h 17 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un règlement à l’amiable a été conclu entre la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard, responsable de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi, et les deux résidents de la maison voisine de l’établissement, rapporte Radio-Canada.

Ceux-ci faisaient valoir que la présence de la clientèle du centre d’hébergement portait atteinte à leur quiétude. Ils avaient intenté une poursuite réclamant un total de 690 000 $ en dommages et intérêts. La procédure judiciaire comprenait également une demande visant le rachat de leur propriété.

Les avocats des deux parties, Me Yves Laperrière pour les plaignants et Me Mathilde Chouinard pour la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard, ont confirmé la conclusion de l’entente. Aucun détail n’a toutefois été divulgué, une clause de confidentialité empêchant les parties de commenter le contenu du règlement. Il a cependant été confirmé que les deux personnes à l’origine de la poursuite ont été dédommagées.

Rappelons que la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi a quitté son ancien emplacement de la rue Lafontaine, au centre-ville, pour s’installer en août 2023 dans l’ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement, sur la rue Saint-Sacrement.

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