Une randonnée à vélo pour honorer les cyclistes décédés ou blessés

Les Patrouilleurs à Vélo de Saguenay invitent la population à prendre part au Tour du Silence de Saguenay, un événement dédié à la mémoire des cyclistes décédés ou blessés sur les routes. L’activité se tiendra le 20 mai, avec un départ prévu à 18 h à partir des terrains de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

En plus de rendre hommage aux victimes, l’événement a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’importance d’un partage harmonieux et sécuritaire de celle-ci.

Avant le départ, une courte cérémonie aura lieu à 17 h 30. Elle sera suivie d’une randonnée silencieuse à vélo d’une distance de 17 kilomètres dans les rues de Chicoutimi, escortée par la Sûreté de Saguenay. La fin de l’événement est prévue aux alentours de 19 h 20.