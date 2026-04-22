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Mercredi, 22 avril 2026

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Temps de lecture : 33s

Tour du Silence de Saguenay

Une randonnée à vélo pour honorer les cyclistes décédés ou blessés

Émile Boudreau
Le 22 avril 2026 — Modifié à 10 h 02 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les Patrouilleurs à Vélo de Saguenay invitent la population à prendre part au Tour du Silence de Saguenay, un événement dédié à la mémoire des cyclistes décédés ou blessés sur les routes. L’activité se tiendra le 20 mai, avec un départ prévu à 18 h à partir des terrains de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

En plus de rendre hommage aux victimes, l’événement a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’importance d’un partage harmonieux et sécuritaire de celle-ci.

Avant le départ, une courte cérémonie aura lieu à 17 h 30. Elle sera suivie d’une randonnée silencieuse à vélo d’une distance de 17 kilomètres dans les rues de Chicoutimi, escortée par la Sûreté de Saguenay. La fin de l’événement est prévue aux alentours de 19 h 20.

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