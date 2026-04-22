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Mercredi, 22 avril 2026

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Conseil des ministres : du déjà vu…et des surprises

Le 22 avril 2026 — Modifié à 07 h 03 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La première ministre Christine Fréchette a fait connaître mardi ses choix, en ce qui a trait à son cabinet ministériel qui la secondera pour les cinq prochains mois. Au total: 28 ministres seront de la partie.

Si certaines nominations sont demeurées immuables - comme celles d’Éric Girard aux Finances et de Mathieu Lacombe à la Culture et aux Communications - d’autres ont suscité la surprise. C’est ainsi que Bernard Drainville, son ex-adversaire de la course à la chefferie, devient un superministre, héritant du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Fort accueil pour deux députés

Lionel Carmant et François Bonnardel, acclamés dès leur entrée par une salve d’applaudissements, effectuent leur retour au sein du caucus, le second devenant entre autres ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, en plus de remplir la fonction de leader parlementaire. Il sera secondé à ce titre par la ministre de l’Éducation, Sonia Lebel, qui devient aussi incidemment leader parlementaire adjointe.

Au chapitre des additions, le ministre Ian Lafrenière voit son ministère de la Sécurité publique devenir celui de “la Sécurité intérieure", conservant aussi son ministère des Relations avec les Premières nations et les Inuit, en plus de devenir le bras droit de Mme Fréchette comme vice-premier ministre. Et parmi les nouveaux venus, mentionnons notamment Samuel Poulin aux Affaires municipales, ainsi que Catherine Blouin à la Famille et Karine Boivin-Roy à l’Habitation.

Fait à remarquer: à se demander s’il pensait être écarté du caucus, le nouveau ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, était absent lors de sa nomination, étant en voyage au niveau personnel. Il sera donc assermenté à son retour.

En ce qui a trait au député jeannnois Éric Girard, mentionnons en terminant qu’il conserve sa fonction de ministre délégué au Développement économique régional, en plus de demeurer ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

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