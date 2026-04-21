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Jour de la Terre

la Société de transport de Saguenay offre ses services gratuitement

Le 21 avril 2026 — Modifié à 08 h 22 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Pour la journée de la Terre, qui aura lieu le 22 avril, la Société de transport de Saguenay (STS) offrira le transport gratuit sur l’ensemble du réseau, tant pour le transport adapté que pour le transport urbain.

Cette initiative de la STS vise à encourager les citoyens et citoyennes à adopter des habitudes de mobilité plus durables et à découvrir les avantages concrets du transport collectif pour l’environnement.

La société de transport souligne que le transport collectif est l’un des leviers les plus efficaces pour réduire l’empreinte écologique d’une collectivité. Il permet notamment une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre (GES), où un seul autobus peut remplacer jusqu’à 40 voitures sur la route, diminuant ainsi les émissions de CO₂ et améliorant la qualité de l’air.

La STS fait également mention d’une diminution de la congestion routière. Moins d’autos en circulation signifient moins de circulation, moins de bruit et un milieu de vie plus agréable. De plus, la société de transport ajoute que le transport collectif consomme beaucoup moins d’énergie par passager que la voiture solo, et qu’en choisissant l’autobus, la communauté soutient des initiatives locales de mobilité durable. 

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