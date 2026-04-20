Le Shack à bécyk maintient ses prix pour un cinquième été de suite

Pour un cinquième été consécutif, l’atelier de vélo communautaire le Shack à bécyk maintient ses prix. Installé dans son petit atelier de la maison Price, l’organisme poursuivra également, tout au long de la saison estivale, ses activités de formation en mécanique vélo destinées aux cyclistes.

Selon Antoine Pierret, cofondateur et mécanicien en chef du Shack, cette stabilité tarifaire s’inscrit dans la philosophie même de l’atelier. « Au Shack, nos prix sont indexés sur l’effort physique donc le prix n’a pas augmenté. », explique-t-il.

Pour souligner le coup d’envoi de sa saison estivale, le Shack à bécyk organisera sa première balade familiale à Chicoutimi, le 26 avril prochain. Le départ et l’arrivée se feront directement au local de l’atelier. L’activité sera suivie de l’Assemblée générale annuelle de l’organisation.

« Le vélo est un outil de transformation sociale exceptionnel. Il nous rassemble et nous donne une vision différente des villes et territoires que nous habitons », souligne Alix Ruhlmann, cofondatrice de l’atelier.