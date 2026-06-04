Conférence annuelle des colonels honoraires de l’ARC à Bagotville

La Base des Forces canadiennes (BFC) Bagotville accueille cette semaine la Conférence annuelle des colonels honoraires de l’Aviation royale canadienne (ARC), qui se déroule depuis dimanche et ce jusqu’à aujourd’hui jeudi. Le rassemblement réunit des colonels honoraires provenant d’unités à travers le pays.

Parmi eux, le maire de Saguenay, Luc Boivin, la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce régionale Sandra Rossignol, ainsi que la PDG de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey.

Au cours de leur séjour à Bagotville, une quarantaine de colonels honoraires ont également l’occasion de découvrir la réalité quotidienne des membres de la Base de Bagotville, notamment en abordant des enjeux liés au moral et au bien-être.

Parmi ceux-ci figurent les défis associés aux relocalisations, tels que l’accès aux soins de santé, la disponibilité des services de garde, les possibilités d’emploi pour les conjoints et conjointes, ainsi que les pressions liées aux affectations.

Organisée chaque année dans une région différente du pays, la conférence expose les participants à la diversité des environnements opérationnels de l’ARC et favorise le réseautage entre ces ambassadeurs civils.