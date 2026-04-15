Le projet immobilier à l’usine Port-Alfred revient à l’avant-plan

Le projet de construction immobilière prévu sur le site du stationnement de l’ancienne usine Port-Alfred, à La Baie, n’a pas été abandonné, contrairement à ce qui avait été annoncé à l’automne dernier, rapporte Radio-Canada. Une nouvelle demande de dérogation mineure a récemment été déposée à la Ville de Saguenay par le promoteur.

Celui-ci souhaite réduire de plusieurs mètres les marges sur trois côtés de l’immeuble projeté qui serait situé entre la 5e et la 6e avenue. Initialement conçu pour compter neuf étages et 72 logements, le projet a été revu et comprend désormais sept étages. La demande sera analysée par le conseil d’arrondissement de La Baie lors de la prochaine séance, prévue le 28 avril.

Ce retour surprend certains citoyens, puisque le propriétaire du terrain avait indiqué que le promoteur renonçait finalement au projet. Cette annonce faisait suite au rejet d’une première demande de dérogations mineures par le conseil d’arrondissement, le 2 octobre 2025, dans un contexte où plusieurs résidents de Port-Alfred avaient exprimé leurs inquiétudes face à l’ampleur du projet.

Parmi les opposants figure Patrimoine Saint-Édouard, un organisme voué à la sauvegarde de l’église Saint-Édouard, située à proximité du site visé par le projet immobilier. L’organisme exhorte les élus de La Baie à rejeter la nouvelle demande de dérogation et à revoir le zonage du secteur.

Rappelons que le 25 juin 2025, le conseil d’arrondissement avait autorisé un changement de zonage permettant la construction d’habitations multifamiliales dans ce secteur auparavant réservé aux maisons unifamiliales et aux petits commerces.

L’organisme soutient que les motifs ayant justifié le refus précédent demeurent valables et affirme que le projet va à l’encontre du plan d’urbanisme de Saguenay, tout en menaçant l’harmonie du quartier historique de Port-Alfred.

De son côté, le propriétaire du terrain, Jean‑Michel Tremblay, estime peu probable que les élus reviennent sur la décision concernant le zonage et juge inappropriée la prise de position de Patrimoine Saint-Édouard, affirmant que le projet générerait des retombées économiques positives pour le secteur.

Appelé à commenter la situation, le maire de Saguenay, Luc Boivin, a rappelé pour sa part l’importance de sensibiliser la population aux enjeux de densification urbaine. Selon lui, la construction en hauteur est inévitable dans certains secteurs, notamment dans les centres-villes. Il conclut toutefois qu’un équilibre doit être trouvé afin de respecter l’acceptabilité sociale des projets immobiliers.