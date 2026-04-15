Une marche pour soutenir les personnes atteintes d’Alzheimer

La population du Saguenay est invitée à se mobiliser le 31 mai prochain à l’occasion de la Marche Alzheimer IG Gestion de patrimoine, un événement qui se déroulera de 9 h à 13 h au parc Rivière-du-Moulin. L’initiative vise à soutenir les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ainsi que leurs proches.

Accessible gratuitement, le parcours de marche proposera une distance de 1 à 3 kilomètres, permettant à des participants de tous âges et de toutes conditions physiques de prendre part à l’événement.

Sur place, un chandail sera offert au coût de 10 $, une contribution volontaire destinée à soutenir les services régionaux offerts aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

La population est également encouragée à créer ou joindre une équipe de marche afin d’amasser des dons, que ce soit entre collègues, en famille ou entre amis. Les organisateurs invitent les participants à faire preuve de créativité en mettant sur pied leurs propres initiatives de financement. En parallèle, des coupons de participation à un moitié-moitié provincial ainsi qu’à un tirage de prix seront proposés, offrant une autre façon de soutenir la cause.

L’événement proposera également une programmation variée avec de l’animation pour enfants, incluant des jeux gonflables, des jeux de poches, diverses activités ludiques, ainsi que la présence d’animaux de ferme. L’ambiance musicale sera assurée par l’Association Fjord Trad.

Côté restauration, des collations seront disponibles, tout comme un dîner hot-dog offert à compter de 11 h. Une bière à l’effigie de la Société Alzheimer sera également en vente. Plusieurs activités et items pourront être obtenus à l’aide d’un système de coupons, en vente dès l’arrivée sur le site et utilisable à l’ensemble des kiosques.

L’ensemble des fonds recueillis lors de cette journée seront redistribués entre les différents secteurs et MRC de la région, afin de soutenir directement les services offerts aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et à leurs proches.