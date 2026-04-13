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Le Mont-Édouard célèbre 35 ans d’histoire et se tourne vers l’avenir

Émile Boudreau
Le 13 avril 2026 — Modifié à 10 h 07 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La station de ski du Mont-Édouard a profité de sa dernière fin de semaine d’ouverture de la saison pour souligner, samedi, son 35e anniversaire, rapporte Radio-Canada.

Pour l’occasion, une exposition de photos d’archives a été présentée et des discours étaient également à l’horaire afin de rappeler le rôle du Mont-Édouard comme moteur économique du Bas-Saguenay depuis sa création au début des années 1990.

Parmi les invités figuraient le maire de L’Anse-Saint-Jean et premier directeur général de la station, André Simard. Présent pour témoigner de la naissance du projet, celui-ci a dit se sentir fier d’avoir mis la station sur pied, de l’avoir vue prospérer au fil des ans et d’être encore impliqué aujourd’hui dans ses futures phases de développement.

Au fil des décennies, le Mont-Édouard a connu une croissance importante. De nouveaux secteurs, dont celui de la haute route, ainsi qu’un volet dédié à la compétition, ont été développés.

L’histoire récente du centre de ski n’a toutefois pas été exempte de difficultés. La pandémie de COVID19 a entraîné des problèmes financiers majeurs, suivis, en 2024, par l’incendie du chalet principal. Deux ans plus tard, la reconstruction se fait toujours attendre. Selon André Simard, un projet regroupant un nouveau chalet et un hôtel pourrait finalement voir le jour à l’automne 2027.

Enfin, un nouveau chapitre s’apprête à s’ouvrir pour le Mont-Édouard. La gestion de la montagne devrait bientôt être transférée à la Compagnie des montagnes de ski du Québec. Il y a près de trois semaines, son propriétaire, l’homme d’affaires suisse Christian Mars, a indiqué qu’une entente était en voie d’être signée pour officialiser ce changement de gouvernance.

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