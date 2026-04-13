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Temps de lecture : 47s

Chefferie de la CAQ

Bernard Drainville salue la victoire de Christine Fréchette

Émile Boudreau
Le 13 avril 2026 — Modifié à 08 h 48 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Au lendemain de sa défaite dans la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Bernard Drainville a tenu à féliciter sa rivale et nouvelle cheffe du parti, Christine Fréchette, tout en lui assurant son appui.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le député de Lévis a salué la victoire de celle qui s’apprête à devenir première ministre du Québec.

« Elle sera une première ministre rigoureuse et déterminée, qui saura faire avancer le Québec. Christine et moi avons échangé au cours des dernières heures, et nous avons convenu de nous reparler aujourd’hui. », a indiqué Bernard Drainville dans une publication sur le réseau social X.

Dans le même message, Bernard Drainville a également tenu à rendre hommage à François Legault, chef sortant de la CAQ. Il a salué le « legs exceptionnel » laissé par l’ancien premier ministre, évoquant notamment l’adoption de « grandes lois nationalistes » qui, selon lui, ont contribué à renforcer les valeurs et l’identité des Québécois.

Rappelons que Christine Fréchette a remporté dimanche la course à la direction de la CAQ avec 57,8 % des voix, devançant Bernard Drainville, qui a obtenu 42,1 % des appuis.

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