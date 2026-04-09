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Un investissement de 20 M$ pour la recherche sur l’aluminium à l’UQAC

Émile Boudreau
Le 09 avril 2026 — Modifié à 10 h 13 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Centre universitaire de recherche sur l’aluminium (CURAL) pourra doubler sa superficie sur le campus de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et moderniser ses équipements grâce à un investissement de 20 millions de dollars accordé par le gouvernement du Québec, rapporte Radio-Canada. La direction du Centre espère procéder à une première pelletée de terre en 2027.

Selon le directeur du CURAL, Daniel Marceau, cet investissement arrive à point nommé. Les besoins en modernisation étaient devenus pressants au fil des ans, certains équipements de recherche datant de près de 20 ans.

Le Centre regroupe actuellement 18 chercheurs ainsi qu’une cinquantaine d’étudiants aux cycles supérieurs. Pour ces derniers, l’expansion et la modernisation des infrastructures du CURAL constituent une occasion de parfaire leur formation et de se former à l’utilisation des équipements qu’ils seront appelés à utiliser une fois sur le marché du travail.

Au-delà du milieu universitaire, les retombées de cet investissement profiteront également aux acteurs de l’industrie de l’aluminium. Qu’il s’agisse de PME ou de grandes entreprises, celles-ci pourront avoir accès à une expertise spécialisée et à des équipements de pointe souvent inaccessibles dans leurs propres centres de recherche.

Le ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Éric Girard, s’est dit emballé par cette annonce, qu’il considère comme un signal très positif pour la région.

En 25 ans d’existence, le CURAL s’est imposé comme un chef de file en innovation et en développement dans le secteur de l’aluminium. L’expertise de ses chercheurs est aujourd’hui reconnue et étroitement liée aux avancées de l’industrie, un pilier économique majeur pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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