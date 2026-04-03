Ottawa et Québec s’unissent pour construire 865 logements abordables

Les gouvernements du Canada et du Québec ont confirmé aujourd’hui un partenariat visant la construction de près de 865 nouveaux logements abordables répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Cette initiative conjointe représente un investissement total de 200 millions de dollars.

L’annonce, faite par le ministre fédéral du Logement et des Infrastructures, Gregor Robertson, et la ministre québécoise responsable de l’Habitation, Caroline Proulx, prévoit notamment la réalisation de 14 projets de logements de transition assortis de services de soutien.

Ces projets permettront la création de plus de 390 logements destinés aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir, aux personnes ayant vécu de la violence conjugale, aux personnes handicapées ainsi qu’à celles présentant des besoins complexes en matière de santé mentale.

Le financement de ces projets repose sur une contribution partagée entre les deux gouvernements. La nouvelle société d’État fédérale Maisons Canada injectera environ 65 millions de dollars pour les dépenses de capital, une somme équivalente à celle versée par le gouvernement du Québec. Ce dernier assurera également le financement des coûts d’exploitation nécessaires au maintien des services et travaillera de concert avec des partenaires communautaires afin de garantir un accompagnement durable des résidents.

En parallèle, quatre autres projets de logements abordables sont également prévus. Ils permettront la construction de près de 475 logements supplémentaires, grâce à des contributions égales de près de 35 millions de dollars chacune de la part des gouvernements fédéral et provincial.