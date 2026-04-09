Les gagnants de la finale régionale dévoilés aujourd'hui

Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean a dévoilé les lauréats de la finale régionale de Secondaire en spectacle, présenté au Théâtre Palace d’Arvida hier, le 8 avril.

À l’issue des délibérations, le jury a sélectionné trois prestations parmi les 16 numéros issus des finales locales qui ont animé la soirée d’hier. Ceux-ci représenteront le Saguenay–Lac-Saint-Jean au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle, prévu à Sept-Îles du 28 au 31 mai 2026.

La première place dans la catégorie Interprétation – Musique a été décernée à Edgar Dessureault, Clovis Mondor, Florent Mondor et Mathis Tremblay-Maltais, de l’École secondaire Camille-Lavoie à Alma, pour leur interprétation de la chanson Ultramarr de Fred Fortin.

Dans la catégorie Création partielle – Variétés, Charlie Gauthier-Morin, de l’École secondaire des Grandes-Marées à La Baie, s’est distingué avec son numéro Attrape-moi si tu veux !.

La catégorie Création totale – Musique a, quant à elle, été remportée par Hélèna Desgagné-Pelletier, de l’École secondaire Curé-Hébert à Hébertville, grâce à sa création intitulée L’envers, qui a conquis le jury.

Le prix Coup de cœur du public est allé à Gaëlle Lévesque et Coralie Tremblay, de l’École secondaire l’Odyssée / Dominique-Racine à Chicoutimi, pour leur interprétation de la chanson Nous après nous des sœurs Boulay. Par ailleurs, une bourse accompagnée d’un séjour au Camp chanson Petite-Vallée, offerte aux participants des finales locales, a été attribuée à Alice Gaudreault, du Séminaire de Chicoutimi.

Marraine de l’édition 2026, l’autrice-compositrice-interprète Sara Dufour était présente tout au long de la journée. Elle a pris le temps d’échanger avec les finalistes et a offert une performance exclusive au public en soirée.

Depuis plus de 30 ans, le programme Secondaire en spectacle réunit annuellement près de 10 000 jeunes, à travers environ 250 finales locales et plus d’une trentaine de finales régionales dans les 17 régions du Québec.