La STS devra payer 50 000 $ pour cinq autobus électriques

Malgré une subvention du gouvernement s’élevant à 7,4 M$, le retard de production et de livraison des cinq autobus électriques coûtera à la Société de transport de Saguenay (STS) près de 50 000$.

L’entreprise Nova Bus s’était engagée à livrer ces premiers véhicules avant Noël 2025, puis en janvier 2026, mais en raison de retard de production, ceux-ci seront livrés ce mois d’avril. Actuellement, seul un bus électrique a été reçu et est en circulation. Le Quotidien rappelle que chaque autobus électrique coûte près de 1,5 M$.

Initialement, le gouvernement assurait de pouvoir les subventionner à hauteur de 95%. La subvention était toutefois compromise si la STS ne recevait pas ses autobus avant le 31 mars. Malgré cette situation, le gouvernement s’est engagé à financer le taux de construction des véhicules, la somme de 7,4 M$ étant donc presque financée à 99%.

La STS devra cependant éponger les 50 000 $ restants. L’organisation attend désormais une quinzaine d’autobus électriques d’ici la fin de l’année 2026. Parallèlement, un règlement d’emprunt de 1 M$ a été adopté pour la construction d’une station tempérée au Faubourg Sagamie à Jonquière. Le but de la STS est d’en installer davantage dans les prochaines années, les membres du conseil d’administration ayant ciblés les secteurs d’Arvida, avec l’église Sainte-Thérèse, de Rio Tinto, de Chicoutimi-Nord ou encore celui du Cégep de Jonquière.