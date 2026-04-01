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Mission Artemis II

Le compte à rebours pour la Lune est lancé

Sara-Léa Bouchard
Le 01 avril 2026 — Modifié à 13 h 08 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Si tout se passe bien, la fusée de la mission Artemis décollera le 1er avril au soir avec quatre astronautes à son bord, pour le premier vol habité aussi loin de la Terre. Un Canadien, Jeremy Hansen, participera à cette première étape cruciale pour le retour des humains sur la Lune et un potentiel voyage sur Mars.

Il s’agit donc du premier vol habité de la capsule lunaire Orion, testée sans passagers en 2023. Elle emmènera autour de la Lune quatre astronautes, dont le Canadien Jeremy Hansen. Artemis II établira un record de distance pour un vol habité à partir de la Terre, dont elle sera au maximum distante de 400 000 à 410 000 kilomètres, battant Apollo 13 (1970) de quelques milliers de kilomètres. La distance maximale avec la Terre dépend de la date de lancement d’Artemis II. Le premier alunissage depuis Apollo 17 en 1972 aura lieu, au plus tôt, en 2028.

Le plan original prévoyait que les astronautes iraient jusqu’à la Lune dans la capsule Orion, puis entreraient dans la station orbitale lunaire Gateway, à laquelle s’arrimerait la fusée géante Starship de Gateway. C’est elle qui se serait alors posée sur la Lune. Mais comme Gateway a été mis sur pause par la NASA à la mi-mars, un transfert direct d’Orion à Starship sera nécessaire. La NASA a complètement chamboulé le programme Artemis en mars, notamment pour accélérer la construction d’une base lunaire.

L’Agence spatiale canadienne fournira aussi des services de télémédecine – discipline cruciale, comme l’a montré l’évacuation médicale semi-urgente de la Station spatiale internationale à la mi-janvier, ainsi qu’un rover utilitaire pour la base lunaire dont la construction devrait commencer avec Artemis IV ou V.

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