SUIVEZ-NOUS

Mardi, 17 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 49s

Usine de Kénogami

Les employés font une demande au député Yannick Gagnon

Sara-Léa Bouchard
Le 17 mars 2026 — Modifié à 07 h 55 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Les employés de l’usine de Kénogami ont rencontré le député Yannick Gagnon pour lui mentionner qu’ils ont l’intention de demeurer en place malgré l’incertitude. Dans ce contexte, les salariés lui ont aussi demandé de commencer à réfléchir à un plan B advenant que Domtar prenne la décision de fermer l’usine.

Après avoir rencontré, récemment, les employés syndiqués de la CSN et d’Unifor ainsi que les présidents de ces mêmes centrales syndicales, M. Gilles Vaillancourt et M. Daniel Cloutier, M. Gagnon a accueilli favorablement et avec enthousiasme leur décision unanime de vouloir demeurer en poste, malgré le contexte difficile.

C’est donc après avoir discuté avec les travailleurs, les présidents des syndicats et avec différents acteurs du milieu que le député provincial a accepté de travailler sur un plan B en cas de fermeture de la machine à papier.

Dans les prochains jours, le député de Jonquière continuera de consulter les gens du milieu et particulièrement ses collègues, le ministre régional Éric Girard et la députée Nancy Guillemette. Par la suite, Yannick Gagnon conviera les médias pour dévoiler comment il compte en arriver à déposer un plan B advenant la fermeture de l’usine de Kénogami en concertation avec les acteurs impliqués.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une action collective pour indemniser des victimes présumées d’abus
Publié à 12h00

Une action collective pour indemniser des victimes présumées d’abus

Une demande d’autorisation d’exercer une action collective a été déposée le 10 mars dernier en Cour supérieure afin d’indemniser d’anciens pensionnaires de l’Orphelinat de l’Immaculée-Conception à Chicoutimi qui auraient subi des sévices durant leur enfance, rapporte Radio-Canada. Le recours vise Les Petites Franciscaines de Marie ainsi que le ...

LIRE LA SUITE

Près de 4 000 élèves porteront le demi-uniforme à la rentrée scolaire
Publié à 11h00

Près de 4 000 élèves porteront le demi-uniforme à la rentrée scolaire

La prochaine rentrée scolaire sera synonyme de changement pour les 3 900 élèves des écoles Odyssée Lafontaine/Dominique-Racine et Charles-Gravel, alors que le demi-uniforme sera obligatoire dans ces lieux d’enseignement. Avec l’arrivée de cette mesure dans ces deux écoles, tout le réseau secondaire de Saguenay se retrouve à porter le ...

LIRE LA SUITE

Des personnes mises sous garde contre leur gré
Publié à 10h00

Des personnes mises sous garde contre leur gré

Une enquête menée par Le Quotidien fait état d’une augmentation du nombre de personnes hospitalisées contre leur gré dans les hôpitaux du Québec, et ce depuis 10 ans. Les causes sont multiples: vieillissement de la population, troubles psychiatriques, ou la hausse de l’itinérance.  On parle même d’un écart marqué au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES