Les employés font une demande au député Yannick Gagnon

Les employés de l’usine de Kénogami ont rencontré le député Yannick Gagnon pour lui mentionner qu’ils ont l’intention de demeurer en place malgré l’incertitude. Dans ce contexte, les salariés lui ont aussi demandé de commencer à réfléchir à un plan B advenant que Domtar prenne la décision de fermer l’usine.

Après avoir rencontré, récemment, les employés syndiqués de la CSN et d’Unifor ainsi que les présidents de ces mêmes centrales syndicales, M. Gilles Vaillancourt et M. Daniel Cloutier, M. Gagnon a accueilli favorablement et avec enthousiasme leur décision unanime de vouloir demeurer en poste, malgré le contexte difficile.

C’est donc après avoir discuté avec les travailleurs, les présidents des syndicats et avec différents acteurs du milieu que le député provincial a accepté de travailler sur un plan B en cas de fermeture de la machine à papier.

Dans les prochains jours, le député de Jonquière continuera de consulter les gens du milieu et particulièrement ses collègues, le ministre régional Éric Girard et la députée Nancy Guillemette. Par la suite, Yannick Gagnon conviera les médias pour dévoiler comment il compte en arriver à déposer un plan B advenant la fermeture de l’usine de Kénogami en concertation avec les acteurs impliqués.