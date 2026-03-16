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Lundi, 16 mars 2026

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Temps de lecture : 58s

Déneigement des trottoirs

Saguenay demande aux citoyens de faire preuve de patience

Émile Boudreau
Le 16 mars 2026 — Modifié à 16 h 33 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay lance un appel à la patience et à la compréhension de la population alors qu’elle fait le point sur l’état du déneigement des trottoirs à la suite des importantes précipitations reçues dans les dernières heures. Selon l’administration municipale, les quantités de neige tombées ont largement dépassé les prévisions initiales.

La municipalité explique que l’épaisseur du couvert neigeux, combinée aux accumulations provoquées par les vents forts et à la lourdeur de la neige, empêche pour l’instant les chenillettes d’effectuer leur travail efficacement. Cette situation oblige les équipes à utiliser des souffleuses et des niveleuses pour dégager les trottoirs, une opération plus longue que le passage habituel des chenillettes.

La Ville estime qu’il faudra entre 48 et 72 heures pour dégager l’ensemble des trottoirs sur le territoire, tandis que le déneigement complet des pistes cyclables pourrait s’échelonner sur une période de 7 à 10 jours.

Le déneigement des trottoirs se fera selon un ordre de priorités : les centres-villes, les zones scolaires, les grands boulevards et les rues collectrices seront traités en premier. Toutes les équipes de déneigement sont mobilisées depuis ce matin afin d’accélérer les opérations.

Enfin, la Ville de Saguenay demande aux citoyens et aux entrepreneurs privés en déneigement de ne pas empiler la neige sur les trottoirs lors du déneigement des propriétés pour faciliter le travail des équipes municipales sur les quelque 350 kilomètres de trottoirs concernés.

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