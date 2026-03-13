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Vendredi, 13 mars 2026

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Plus de 3 M$ sur trois ans

Québec renforce la lutte contre la criminalité dans la région

Le 13 mars 2026 — Modifié à 09 h 00 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et le ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Eric Girard, annoncent un financement de 3 420 000 $ pour les trois prochaines années afin de soutenir des initiatives portées par des organisations qui agissent chaque jour sur le terrain auprès des personnes vulnérables, des victimes et de celles à risque de s’engager dans un parcours délinquant.

Les sommes octroyées à la région s’inscrivent dans des investissements du Programme québécois de lutte contre la criminalité (PQLC), totalisant plus de 55 M$ sur trois ans pour soutenir 157 projets dans toutes les régions du Québec. Ces sommes seront utilisées à renforcer les activités d’organismes communautaires dont la mission est liée à celle du ministère de la Sécurité publique que ce soit en prévention de la criminalité, de l’exploitation sexuelle des mineurs, ou encore en soutien au développement de nouvelles approches d’intervention.

Dans la région, la somme de 3 420 000$ sera séparée au sein de 11 organismes, dont la maison d’hébergement de Chicoutimi, les différentes organisations de travail de rue et les différents Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuelle (CALACS), pour ne citer qu’eux.

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