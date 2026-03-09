Retour du service de production de déclarations de revenus

Le Centre d’Action Bénévole Entre-Êtres de Jonquière annonce le retour du service de déclarations d’impôts à faible coût sur le territoire de Jonquière. Destiné aux personnes à revenu modeste, ce service sera offert du 9 mars au 30 avril 2026, au tarif de 10 $ par personne.

La directrice du Centre d’Action Bénévole Entre-Êtres de Jonquière, Marie-Ève Lefrançois, souligne que le maintien de ce service sur le territoire de Jonquière a été rendu possible grâce à des collaborations avec le bureau de Services Québec de Jonquière ainsi qu’avec l’équipe de la Corporation de développement communautaire des Deux-Rives (CDC).

Le service de déclarations d’impôts 2025 à faible coût sera offert du 9 mars au 30 avril 2026, les lundis, mardis et jeudis, au bureau de Services Québec de Jonquière situé au 3885, boulevard Harvey, 3e étage. Aucune prise de rendez-vous n’est pas nécessaire.

Bien que le nombre de places disponibles quotidiennement soit limité, le calendrier devrait permettre de traiter l’ensemble des demandes. Pour plus d’informations, les personnes éligibles sont invitées à contacter les organismes partenaires ou le coordonnateur du programme, par courriel à l’adresse cliniqueimpot@cabjonquiere.com ou consulter le www.cabeej.ca/impot.