L’UMQ presse Québec d’agir pour freiner la hausse de l’itinérance

Face à l’augmentation du nombre de personnes en situation d’itinérance dans plusieurs régions, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) lance un nouvel appel au gouvernement afin qu’il donne une impulsion décisive pour renverser la tendance.

Les membres du comité sur l’itinérance de l’UMQ se sont réunis cette semaine pour discuter de plusieurs enjeux jugés critiques dont la prévisibilité du financement destiné aux municipalités et aux organismes communautaires, la répartition des rôles et responsabilités entre les différents paliers de gouvernement, la gestion des campements ainsi que les besoins croissants en hébergement.

Cette rencontre survient alors que le contexte politique est marqué par plusieurs échéances importantes, notamment le prochain budget provincial, un changement annoncé à la tête du gouvernement suivant le départ de François Legault et les élections générales prévues en octobre.

Devant cette conjoncture, les membres du comité ont réitéré deux demandes centrales : que l’itinérance devienne une priorité nationale pour Québec avec l’accroissement d’investissements publics prévisibles, récurrents, et proportionnels à l’ampleur des besoins pour les cinq prochaines années, ainsi qu’un meilleur accès aux données les plus à jour permettant de suivre l’évolution de la situation et d’ajuster les interventions en conséquence.

« Le prochain budget sera le dernier du gouvernement Legault. C'est sa chance de se donner les moyens d'inverser la tendance en itinérance en allouant des budgets à la hauteur des besoins observés partout à travers le Québec. », a souligné Bruno Marchand, président du comité et maire de Québec.