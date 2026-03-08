Quatre jours de festivités pour célébrer la St-Patrick

La fête de la St-Patrick arrive à grands pas et le pub irlandais O’Malley’s, situé sur la rue Racine à Chicoutimi, a mis le paquet en organisant pas une, ni deux, ni trois, mais bien quatre soirées de célébration pour l’occasion, les 12, 13, 14 et 17 mars prochains.

Ayant tous deux des origines irlandaises, les copropriétaires de l’endroit, Frédéric Renaud et Dave Larkin, ne se sont pas cassé la tête bien longtemps avant de se décider à offrir à leur clientèle ces soirées mettant à l’honneur la fête de la St-Patrick. L’initiative se répète maintenant pour une deuxième année.

« On est un pub irlandais, on est fiers de nos origines, et puis la St-Patrick ce n’est ni plus ni moins que le Noël des Irlandais ! On est donc très excités à l’idée d’amener de la vie sur la rue Racine par ces différents événements, on a hâte », rapporte humblement M. Larkin, en entrevue avec Le Réveil.

Pour partir le bal de cette programmation diverse qui débute vers 21h00 pour chacun des soirs, le groupe Bob et les Macalousses proposera d’abord un spectacle traditionnel rythmé et festif, le jeudi 12 mars. Le lendemain, le O’Malley’s rendra hommage à un groupe mythique du irish punk, soit Dropkick Murphys.

« On va être dans l’ambiance bien connue des habitués du pub, qui savent que celle-ci peut changer du jour au lendemain », rapporte le copropriétaire.

Le party lèvera certainement le samedi 14 mars par la présence du DJ Bachand, en résidence au pub. Pour les amateurs de tatouage, sachez que l’artiste-tatoueuse Delphine Lecouffe sera présente pour exécuter des flash tattoo. Les célébrations ne reprendront ensuite que le mardi 17 mars avec, pour clore les festivités, la prodigieuse formation saguenéenne Irish Boudreaux.

Dave Larkin tient à préciser que la semaine de la St-Patrick sera encerclée des soirées Jam Trad hebdomadaires, soit les mercredi 11 et 18 mars, en partenariat avec l’organisme à but non lucratif FjordTrad.

« Vous venez, vous vous chaussez de vos talons et le plancher est fait pour giguer ! », s’exclame-t-il.

Toujours pertinente, la St-Patrick

Bien vivante au Québec, la fête de la St-Patrick continue de rallier les foules et de faire vibrer les établissements, comme le O’Malley’s, aux couleurs du trèfle. Malgré les années, l’engouement ne faiblit pas, aux dires de M. Larkin.

« L’année passée, il s’agissait de notre tout premier événement en ce sens et les gens ont définitivement répondu présent. Il y avait quand même plusieurs personnes qui ne savaient pas à quoi s’attendre, mais une célébration reste une célébration, et les gens de Chicoutimi aiment célébrer », affirme-t-il. « On voit que d’autres organismes décident de fêter la St-Patrick aussi, c’est clair qu’on encourage ça. On constate que ça prend de l’ampleur, les gens nous posent des questions. On n’a pas fini de grandir, ça se poursuit. »

Les proximités et ressemblances entre les cultures québécoises et irlandaises font de cet événement une fête qui est véritablement appréciée des gens d’ici, comme en croit le principal intéressé.

« La plupart des gens habitant le Québec ont des racines irlandaises, sans même vraiment le savoir. Si on regarde comment on agit quotidiennement, nos habitudes, notre mode de vie, on est tellement proche de la culture irlandaise. Du moment qu’on entend un air de violon, on a le goût de danser. C’est, d’après moi, ce qui nous attire vers la célébration de la St-Patrick », admet-il.