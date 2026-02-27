SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 27 février 2026

Conseil d’administration de l’UMQ

Sylvie Beaumont représentera le Saguenay–Lac Saint Jean

Émile Boudreau
Le 27 février 2026 — Modifié à 14 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a dévoilé hier les premiers résultats du processus d’élection des représentantes et représentants des caucus régionaux qui siégeront à son conseil d’administration pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2028. Pour la région du Saguenay–LacSaintJean, c’est Sylvie Beaumont, mairesse d’Alma, qui a été élue pour porter la voix des municipalités du territoire.

Cette dernière ainsi que les autres élus à ce poste pour leur région respective auront la responsabilité de défendre les intérêts de leur région et de faire valoir les enjeux locaux au sein de la gouvernance de l’UMQ. Leur présence permettra l’organisation de maintenir une représentation équilibrée des réalités municipales à travers le Québec.

« Les représentantes et représentants régionaux jouent un rôle essentiel dans la gouvernance de l'UMQ. Leur présence autour de la table assure une compréhension fine des enjeux propres à chaque région et renforce la capacité collective des municipalités à parler d'une seule voix. Je remercie chaleureusement celles et ceux qui s'engagent pour ce nouveau mandat et s'investissent au service de leur région et de l'ensemble du monde municipal. », a déclaré Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

