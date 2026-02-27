SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 27 février 2026

Travaux en sciences politiques

Une professeure de l’UQAC décorée de l’Ordre des Palmes académiques

Émile Boudreau
Le 27 février 2026 — Modifié à 11 h 42 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La professeure de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Geneviève Nootens, spécialiste en sciences politiques, a été élevée au grade de Chevalière de l’Ordre des Palmes académiques, l’une des plus anciennes distinctions du système honorifique français.

La nomination lui a été officiellement remise par Éric Lamouroux, consul général de France à Québec, lors d’une cérémonie soulignant la qualité de ses travaux portant notamment sur les sociétés démocratiques contemporaines, sa collaboration dans la création de la chaire France-Québec sur les enjeux de la liberté d’expression ainsi que son travail à la direction de l’Observatoire de la liberté d’expression.

En lui décernant cette distinction, la République française a voulu souligner non seulement l’excellence de sa carrière, mais aussi son leadership scientifique, son engagement dans l’avancement des connaissances et son rôle essentiel dans la promotion d’un espace de réflexion critique sur la liberté d’expression.

