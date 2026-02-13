Le syndicat Unifor approche Domtar pour un projet de modernisation

Le syndicat Unifor, qui représente les travailleurs syndiqués de la machine à papier menacée de fermeture à Kénogami, tend la main à Domtar pour un projet de modernisation.

Interrogé par Le Quotidien, le directeur québécois d’Unifor, Daniel Cloutier, assure que le syndicat est très actif dans ce dossier, et qu’il serait temps que Québec en fasse de même. M. Cloutier croit qu’il existe une porte de sortie pour Kénogami dans cette affaire, et aimerait bien connaître les plans de l’entreprise pour le futur. Questionné sur les rumeurs d’une fermeture de la papeterie Kénogami dans les prochains mois, le directeur québécois d’Unifor s’en tient à la faiblesse du carnet de commandes, qui pourrait se traduire, à court et moyen terme, par des fermetures de production temporaires.

Toujours en lien avec ce dossier, le Comité des ressources naturelles de la Chambre des communes obligera le propriétaire de Domtar, Jackson Wijaya, à témoigner lorsqu’il mettra les pieds au Canada, afin de faire connaître ses intentions pour l’usine Kénogami.