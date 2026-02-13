Un séjour à Ottawa fructueux pour Luc Boivin

Le maire de Saguenay, Luc Boivin, revient enchanté d’un séjour à Ottawa. Il a profité de sa visite dans la capitale fédérale pour présenter la réalité économique de la région et faire valoir les enjeux stratégiques qui touchent la Ville de Saguenay.

Le maire Boivin insiste sur l’importance de cette visite, question d’aller porter directement la voix du Saguenay auprès des décideurs fédéraux. Le développement industriel, les infrastructures, les investissements stratégiques et la transition énergétique sont au coeur des priorités, mentionne-t-il. Cette mission visait aussi à positionner Saguenay comme un partenaire incontournable dans les discussions nationales.

Les échanges ont porté particulièrement sur le développement de la filière phosphate et des minéraux stratégiques, le projet du Corridor du Nord et ses infrastructures ferroviaires, les investissements à Port Saguenay et à Bagotville, les PFAS et la mise en place d’une solution permanente, ainsi que les enjeux liés à la transformation industrielle et à la création d’emplois de qualité.

Luc Boivin ajoute que l’objectif est clair : « Nous serons présents pour soutenir les discussions et permettre à nos projets structurants de voir le jour », explique-t-il. Le maire souhaite maintenant que ces discussions se traduisent par des gestes concrets. Il attend un appui clair aux projets stratégiques du Saguenay, un accompagnement dans les démarches réglementaires et un soutien financier adapté aux réalités régionales.

« Le travail se poursuit maintenant afin de transformer ces échanges en actions tangibles au bénéfice des citoyens et des entreprises du Saguenay. », conclut le maire Boivin.