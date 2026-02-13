Le candidat Francis Tremblay adresse les défis du logement à Saguenay

Le candidat de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Chicoutimi, Francis Tremblay, a rencontré vendredi matin Sonia Côté, la directrice de l’organisme Loge m’entraide, afin de discuter des enjeux liés au logement social et de l’accès aux logements à Saguenay.

À la suite de cet échange, le candidat a affirmé accorder une grande importance à la situation des locataires à faible revenu, un enjeu qu’il souhaite voir figurer parmi les priorités de la circonscription.

« Le logement touche directement la dignité, la stabilité et la qualité de vie des gens. J’ai entendu les préoccupations exprimées aujourd’hui et je m’engage à porter cette voix avec conviction si les citoyens de Chicoutimi m’accordent leur confiance », a déclaré Francis Tremblay.

Reconnaissant l’ampleur des défis, il estime que les solutions nécessiteront un travail soutenu. Malgré tout, il se dit convaincu que des progrès sont possibles au cours des prochaines années, notamment en faisant des choix responsables, en misant sur des projets structurants et en collaborant étroitement avec les acteurs du milieu.

« On ne transformera pas tout en un jour. Mais chaque avancée compte. Si on peut faire un bout de chemin concret pour améliorer l’accès au logement pour les personnes qui en ont le plus besoin, ce sera déjà un pas significatif pour notre communauté », a-t-il conclu.