Fermeture de la zone d’observation et du stationnement de Bagotville

La Base des Forces canadiennes (BFC) de Bagotville à informer la population que la zone d’observation, ainsi que le stationnement situés sur la route 170/chemin Saint-Anicet seront fermés au public à compter du 5 février.

Les communications de la BFC Bagotville soulignent qu’à partir de cette date, une guérite sera installée. Aucun accès public ne sera permis et aucune installation publique ne sera aménagée à cet endroit, alors que ce terrain sera utilisé par la BFC pour des travaux de modernisation de la base militaire.

Les représentants de la base de Bagotville demandent donc la collaboration des citoyens sur cette portion de terrain, afin d’éviter tout incident routier.