Une possibilité pour les élèves du CSS des Rives-du-Saguenay

Les élèves du secondaire fréquentant les écoles Charles-Gravel et l’Odyssée Lafontaine∕Dominique Racine se verront peut-être dans l’obligation de devoir porter le demi-costume dès la prochaine rentrée des classes.

En effet, quelques démarches ont été mises en branle par le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay au cours des dernières semaines, afin de présenter cette possibilité aux élèves ainsi qu’aux parents. Le Quotidien rapporte que les élèves ont été informés via une vidéo présentée en classe, tandis que les parents ont reçu des courriels à ce sujet, pour les inviter à participer à une consultation. Le CSS assure toutefois qu’aucune décision n’est prise pour le moment.

À savoir que la consultation est ouverte jusqu’à vendredi 23h59. Si le demi-costume est implanté, les élèves auront leur mot à dire sur la couleur, les design, le type de morceaux et plus encore. Le CSS veillera également à ce que la nouvelle garde-robe, qui sera réalisée en collaboration avec une entreprise régionale, soit abordable. Après la consultation, les résultats seront examinés. Il pourrait alors être possible qu’une école adopte le demi-costume et l’autre non, ou encore aucune ne l’adopte ou qu’elles l’adoptent toutes les deux. Les parents devront se prononcer.

Rappelons que le demi-costume est adopté depuis quelques années déjà à l’École secondaire des Grandes-Marées, à La Baie. Les élèves au secondaire du CSS de la Jonquière ont aussi commencé à porter le demi-costume en septembre dernier.