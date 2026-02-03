Catherine Morissette présente ses engagements en santé pour Chicoutimi

Au lendemain du congrès du Parti conservateur du Québec (PCQ) tenu dans la région de Québec la fin de semaine dernière, la candidate conservatrice à l’élection partielle dans Chicoutimi, Catherine Morissette, était de retour dans sa circonscription lundi pour présenter ses priorités en matière de santé, rapporte Radio-Canada.

Accompagnée du responsable en matière de santé du PCQ, le Dr Karim Elayoubi, la candidate a exigé que le projet de construction du nouveau bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi soit mené à terme.

Rappelons que la semaine dernière, plusieurs professionnels de la santé avaient exprimé leurs inquiétudes quant à l’avenir du chantier, alors que le financement nécessaire à la poursuite des travaux tarde toujours à être confirmé.

Originaire de Chicoutimi, le Dr Elayoubi a profité de sa présence dans la circonscription en élection pour mettre de l’avant plusieurs propositions de sa formation politique visant à désengorger le réseau de la santé.

Parmi celles-ci figurent une réduction du rôle de l’État, une augmentation des partenariats avec le secteur privé, ainsi qu’une accélération du processus de reconnaissance des diplômes des professionnels formés à l’étranger.

Selon lui, la bureaucratie et la paperasse constituent les principales entraves à l’efficacité du système de santé québécois. Le PCQ s’engage donc à les réduire le plus possible.

De plus, les conservateurs souhaitent mettre davantage l’accent sur les soins à domicile, une mesure qu’ils considèrent comme essentielle pour diminuer la pression sur les urgences et compenser le manque de lits dans les hôpitaux du Québec.

À quelques semaines du scrutin qui aura lieu le 23 février, Catherine Morissette affirme aborder la campagne avec confiance. Un sondage commandé par le PCQ la place en effet au deuxième rang avec 23 % des intentions de vote, derrière le Parti québécois, qui domine la course avec 43 %