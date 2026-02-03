Une prise dans le Saguenay établi nouveau record

Le record du plus imposant flétan atlantique pêché dans le fjord du Saguenay n’aura été que de courte durée pour le pêcheur Jérôme Rousseau. Alors que sa prise de 92 kilogrammes (203,5 livres) venait tout juste d’établir le record lundi matin lors d’une pesée au Musée du Fjord, à La Baie, une prise encore plus massive a rapidement changé la donne.

Selon Radio-Canada, un spécimen de 205 centimètres et 111 kilogrammes (244 livres) a été sorti par le pêcheur Alain Hamel plus tard dans la journée. Il lui aura fallu plus de deux heures pour hisser ce géant hors du fjord.

Jérôme Rousseau n’aura finalement conservé son titre que quelques heures. Le pêcheur avait réalisé sa prise au large de Sainte-Rose-du-Nord avant de la présenter au Musée du Fjord, où la tête et l’estomac du spécimen ont été prélevés à des fins d’analyse scientifique. Il est toutefois reparti avec le corps du poisson qu’il prévoit de consommer avec ses partenaires de pêche.

L’an dernier, un flétan de 196 centimètres et de 88 kilogrammes (195 livres) avait alors établi le record.

La pêche au flétan fermée hâtivement

Samedi après-midi, les autorités ont été contraintes de fermer la pêche scientifique au flétan dans le fjord du Saguenay, craignant de dépasser le quota permis. Sur les 35 prises autorisées, 27 spécimens avaient déjà été capturés.

Pour compléter le quota sans l’excéder, le Comité de bassin de la baie des Ha! Ha! envisage maintenant d’avoir recours à une loterie afin de sélectionner un petit nombre de pêcheurs autorisés à poursuivre l’activité.

Selon le Comité, la formation de glace plus hâtive, l’expérience des pêcheurs et une présence accrue du flétan dans le fjord cette saison expliquent cette situation.