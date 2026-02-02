Luc Boivin s’apprête à durcir le ton

L’ex-maire de Saguenay, Jean Tremblay, croit que le maire actuel, Luc Boivin, s’apprête à jouer un grand coup dans le dossier de Domtar.

Rappelons qu’à l’image du député de Jonquière, Yannick Gagnon, le maire Boivin dénonce le manque de communications claires de la multinationale quant à ses visées sur l’avenir de l’usine de Kénogami et ses 227 travailleurs.

En entrevue au 92,5 Ma radio d’ici, l’ex-maire Tremblay a confié qu’il entendait parler d’une éventuelle stratégie du maire Boivin dans le dossier. Sans vouloir jouer à la belle-mère, Jean Tremblay avoue que comme le maire actuel, il durcirait lui aussi le ton avec la compagnie s’il était encore là, et manifeste son entière confiance envers son ancien dauphin.

« J’en ai entendu parler et je pense que Luc Boivin est très allumé là-dessus. Il surveille ça de près puis je pense que c’est sage. », a indiqué l'ancien maire. « C’est un homme d’affaire Luc Boivin puis il sait combien ça peut rapporter et il connait ses droit là-dessus alors c’est très bien qu’on aille une personne comme lui pour possiblement en faire l’acquisition. C’est l’homme de la situation pour une affaire comme ça. », a-t-il ajouté.

Rappelons que le dossier de Domtar risque de rebondir cette semaine, alors que le conseil municipal de Saguenay est réuni ce mardi midi à Jonquière, tout juste après la sortie du rapport du Vérificateur général de Saguenay.